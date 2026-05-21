Кошмар на Пхукете: тело туриста в трусах нашли насаженным на железную балку после ночи с алкоголем

Жуткая находка шокировала полицейских Паттайи: утром под окнами отеля обнаружили тело 33-летнего китайца в одних трусах, которое было буквально насажено на металлическую балку стеклянного навеса. Мужчина выпал с шестого этажа, а его сосед продолжал спать в номере среди пустых бутылок. Об этом сообщает Lenta.ru.

Трагедия разыгралась на улице Сой 17 в центре курортного города. Сигнал тревоги поступил в полицию ранним утром 21 января. На месте стражи порядка увидели страшную картину: тело гражданина Китая пронзила железная конструкция, поддерживающая козырек над входом в гостиницу. Погибший был в одних трусах — ни футболки, ни шорт.

Поднявшись в номер на шестом этаже, оперативники застали спящего друга погибшего. Сосед клялся, что ничего не слышал. В комнате царил бардак: валялись пустые бутылки из-под алкоголя, остатки закусок. Но следов борьбы — ни царапины. Версия о нападении отпала. Что именно произошло: убийство, несчастный случай или помутнение рассудка после лишней дозы спиртного? Полиция пока не дает ответа.

