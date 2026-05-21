Чернобыльская пустошь расцвела: рыси, волки и кони Пржевальского захватили зону отчуждения

Человек — самый страшный хищник. Ученые установили 174 фотоловушки в чернобыльской зоне и соседних заповедниках и получили шокирующий результат: чем дальше от людей, тем больше зверей. Радиация? Зверью плевать. Зато отсутствие охоты и хозяйственной деятельности превратило мертвую зону в настоящий рай для копытных и хищников. Об этом сообщает Lenta.ru.

Исследование переворачивает представление о чернобыльской катастрофе. Спустя почти 40 лет после аварии зона отчуждения стала одним из крупнейших убежищ диких млекопитающих в Европе. Фотоловушки фиксировали рысей, волков, лосей, благородных оленей и даже лошадей Пржевальского — вид, который на воле встречается все реже. В соседних, более «жилых» заповедниках плотность животных оказалась ниже.

Ученые подчеркивают: дело не в радиационном фоне. Ключевой фактор — почти полное отсутствие человека. Запрет на охоту, вырубку лесов, строительство дорог — все это позволило природе вздохнуть спокойно. Там, где люди исчезли, звери вернулись и заняли ниши, которые раньше были под гнетом браконьеров и фермеров.

