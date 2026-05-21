Итоги конкурса «Педагог-психолог Подмосковья» подвели в Московской области

В Московской области подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Финал состоялся в Доме правительства Московской области. В нем приняли участие восемь специалистов.

В результате победителем признали Анну Бурмакину из дошкольного отделения «Семицветик» школы № 20 Химок. Она получит приз в размере 200 тыс. рублей и будет представлять Подмосковье на федеральном этапе конкурса, который пройдет осенью.

Второе место в Подмосковье заняла Виктория Крылова из школы № 4 Орехово-Зуево, третье — Ирина Павлова из Химкинского лицея. Призеры получат по 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион получил 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Он поздравил школьников и педагогов.