Цены на смартфоны кусаются: журналист назвал 5 шагов, чтобы не покупать новый, а спасти старый

Новые смартфоны в 2026 году бьют по карману больнее, чем в прошлом. Но есть хорошая новость: чтобы не покупать дорогую игрушку, достаточно вдохнуть вторую жизнь в своего старого боевого товарища. Редактор Эндрю Ланксон выдал инструкцию, как отсрочить ненужную трату тысяч рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мир сошел с ума по ценам, гаджеты дорожают, а зарплаты не поспевают. Ланксон предлагает не паниковать, а заняться профилактикой. Первым делом — установить все доступные обновления. Это не только патчи безопасности, но и оптимизация работы железа. Старые баги уходят, скорость растет. Включите автообновление приложений — пусть все крутится само.

Дальше — физическая защита. Пленка и чехол спасут при падении. Даже если ваш аппарат видал виды, новое стекло убережет дисплей. И, что критично, регулярно чистите зарядный порт. Скопившаяся пыль и пух мешают контакту, телефон заряжается часами.

Главный лайфхак — батарея. Если смартфон дохнет к обеду, не нужно бежать в магазин за новым. Смените аккумулятор — это стоит копейки по сравнению с покупкой свежей модели. И напоследок: удалите старые приложения и тысячи одинаковых фото. Освободив память, вы дадите системе дышать полной грудью.

