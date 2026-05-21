Домик за 300 из соцсетей: риелтор рассказала о настоящих ценах на жилье в Подмосковье

В соцсетях набирает популярность ролик про «доступное молодежное жилье» — готовый домик с мебелькой всего за 370 тысяч рублей. На видео все выглядит идеально, вот только жить в таком деревянном конструкторе круглый год довольно сомнительно. Риелтор Татьяна Матвеева в разговоре с REGIONS объяснила, сколько на самом деле стоят недорогие квартиры в Московской области и где их искать.

Красивая картинка из интернета с домиком за полцены смартфона — не больше чем маркетинговый трюк. Реальный рынок жилья в Московском регионе давно оперирует суммами с шестью нулями, и чудес не случается. Эксперт разложила по полочкам, на что рассчитывать тем, кто хочет купить угол без ипотечного рабства на грани фантастики.

Москва: 10 миллионов за студию

Нижний реальный порог для полноценного жилья в столице уже давно перешагнул отметку в восемь цифр. В Москве минимальная сумма, с которой стоит начинать поиск, составляет около 10 миллионов рублей. И это будут не апартаменты, а именно квартира — чаще всего студия. Такие объекты находятся в спальных районах, подальше от центра, чаще на юге города. Небольшая площадь, базовый ремонт, без изысков — но это все же полноценное жилье, а не времянка из досок.

Подмосковье: в два раза дешевле

В области цены ощутимо ниже. По словам риелтора, за 5 миллионов рублей можно найти вполне пригодную для жизни квартиру. Это ровно половина от московского бюджета.

Что можно купить за 5 миллионов

Если в столице за 10 миллионов дают только студию, то в Подмосковье за 5 миллионов рублей реально приобрести полноценную однокомнатную квартиру на вторичном рынке. В числе доступных локаций:

Дзержинский

Лобня

Это обычные пятиэтажки с так называемым советским ремонтом. Часто такие квартиры продаются со старой отделкой и иногда с базовой мебелью. Жить в них можно сразу — электричество, вода, туалет работают. Но многие новые владельцы все равно закладывают бюджет на переделку. Кому-то старый ремонт подходит, кому-то категорически нет. Одни заезжают и живут годами, другие вкладываются серьезно с первого дня.

Вывод

Домики за 370 тысяч рублей из вирусных роликов к реальному рынку жилья почти не имеют отношения. Если говорить о настоящих квартирах, пригодных для круглогодичного проживания, нижняя планка сегодня такова:

однокомнатная квартира в Подмосковье — от 5 миллионов рублей

студия в Москве — от 10 миллионов рублей

Ранее сообщалось, где в Московской области зафиксирован ажиотаж на аренду вилл.