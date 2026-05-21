Семь недель в пути: «Почта России» доставляла электронное уведомление в Подольск 48 суток

Инновационный онлайн-сервис, призванный ускорить документооборот, дал масштабный сбой на коротком подмосковном маршруте, превратив высокотехнологичную услугу в затяжной почтовый квест. Подробности об этом узнала редакция REGIONS .

Современные онлайн-технологии приучили пользователей к мгновенному результату, однако цифровизация не всегда гарантирует скорость. Житель Воскресенска Алексей решил воспользоваться новой услугой «Почты России» и отправить досудебную претензию в маркетплейс через сервис электронных заказных писем. Вместо обещанных нескольких дней процесс затянулся почти на семь недель.

Электронное заказное письмо — это цифровой аналог привычной бумажной корреспонденции, обладающий полной юридической силой. Согласно регламенту, если получатель подключен к системе, вручение происходит моментально. В противном случае послание распечатывается и доставляется традиционным способом в срок от 2 до 10 дней. Отправителя устроили эти условия, но вскоре приложение выдало системное сообщение: письмо потеряно.

Попытка разыскать отправление превратилась в отдельное бюрократическое испытание. Несмотря на авторизацию через портал Госуслуг, процедура подачи заявления потребовала ручного ввода данных и поиска скрытых форм на сайте. В итоге ведомство признало факт утери, принесло извинения и пообещало провести внутреннее расследование. Отправитель уже не рассчитывал на успех, однако на 48-й день адресат неожиданно получил документ.

В пресс-службе «Почты России» инцидент объяснили редким техническим сбоем. Как показала проверка, принимающая организация не была подключена к электронному сервису, из-за чего письмо пришлось переводить в бумажный формат. В компании подчеркнули, что подобные накладки в системе автоматической обработки по ИНН происходят крайне редко, а стандартные сроки доставки регулируются Минцифры РФ. Тем не менее, для подмосковного маршрута этот случай стал неофициальным антирекордом.