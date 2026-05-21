Губернатор Подмосковья проверил работу автоматизированного логистического комплекса «Глория Джинс» в Подольске

Комплекс расположен в деревне Гривно. Его ввели в 2022 году, а в марте 2025-го завершили полную автоматизацию. Сейчас это один из самых современных распределительных центров в российском fashion-ритейле. Здесь действует комплексная система управления. Это 3-километровый конвейер, высокоскоростная сортировочная система Cross-Belt-Sorter, спиральные лифты, высотное хранение.

«В Подольске „Глория Джинс“ создала автоматизированный склад, мы надеемся, что и другие компании при нашей региональной поддержке будут внедрять подобные решения. Мы делаем все возможное, чтобы привлекать новых производителей, и уверены, что они будут масштабировать свое производство, и это будет выгодно», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что за счет высокой роботизации на объекте производительность выросла в 4 раза.

«Мы стараемся оказывать максимальную поддержку, и каждый собственник понимает, что с внедрением автоматизации и роботов производительность увеличивается, а себестоимость снижается», — сказал Воробьев.

В Подмосковье помимо федеральной программы поддержки роботизации развивают региональную. Для компаний, которые внедряют роботов, планируют принять инвестиционный налоговый вычет — до 90% вложений в основные средства можно будет компенсировать за счет региональной части налога, еще до 10% — за счет федеральной. Эта мера будет предусмотрена для проектов с инвестициями от 200 млн рублей за последний год. Для объектов, внедривших роботов, установят нулевую ставку по налогу на имущество на 3 года. Минимальный объем инвестиций в роботизацию — 50 млн рублей. При поддержке Минпромторга разрабатывают стандарт автоматизации «5 звезд», который предполагает полную цифровизацию логистического цикла.

«С коллегами из ритейла мы сейчас обсуждаем необходимость их соинвестиций вместе с нами, в разработку сложных, антропоморфных решений, или решений, связанных с полуатропоморфными вещами, которые сконцентрированы на искусственном машинном зрении и на человекоподобных манипуляторах, которые будут позволять совершать более точные операции», — сказал Алиханов.

Технологическим партнером проекта «Глория Джинс» стала компания «Комитас». На складе реализовали полную автоматизацию по пяти ключевым элементам. Это разгрузка и отгрузка товаров с использованием телескопических конвейеров. Также автоматизировано перемещение товара на склад с использованием транспортно-сортировочной системы. Кроме того, в комплексе создана зона автоматизированного стеллажного хранения с 4 аллеями и 28 уровнями на 56 тыс. коробко-мест. При этом 112 мини-шаттлов обеспечивают ввод и выдачу до 3,2 тыс. коробок в час. Четвертый элемент — это перемещение товаров в зону сортировки строго по заданному цифровому сценарию. Пятый — автоматизированная сортировка и комплектация товаров с использованием горизонтального высокоскоростного сортировщика производительностью до 12 тыс. единиц в час.

«Мы разработали технологию этого склада, сделав анализ грузопотока: сколько коробок „Глория Джинс“ принимает ежедневно, какая часть из них может храниться длительное время, а какая — короткое. Продумали, какое оборудование нужно, с какой скоростью оно должно работать, какая должна быть емкость хранения в высотной стеллажной системе и скорость сортировки», — рассказал учредитель и управляющий директор ООО «Комитас» Давит Манукян.

В комплексе оборудовано 16 автоматизированных рабочих станций с мониторами и сканерами. Сотрудники занимаются контролем и подтверждением операций.

«В настоящее время здесь трудится более 140 человек. Появление роботов не только повысило производительность, но и снизило издержки компании, улучшив качество и скорость поставок интернет-заказов для потребителей, что является для наших покупателей важным. Снижение издержек позволяет нам также максимально удерживать уровень цен для наших клиентов», — отметила заместитель гендиректора по логистике компании «Глория Джинс» Светлана Компаниец.

