Балашиха растит новых звезд КВН и получает оценку известных юмористов

Команда КВН «Не беспокоить» из Балашихи получила высокую оценку от креативного продюсера шоу «Однажды в России» Александра Тищенко, пишет REGIONS . Он назвал молодых артистов настоящим кадровым резервом для будущих юмористических проектов. Успех коллектива стал следствием развития школьной лиги в округе, которую лично курирует глава Балашихи Сергей Юров.

Балашихинская команда КВН «Не беспокоить» заставила говорить о себе профессионалов федерального уровня. В интервью тележурналистке Лауре Джугелия креативный продюсер популярного шоу «Однажды в России» Александр Тищенко высоко оценил мастерство молодых артистов. По его словам, команда показывает очень хорошую игру, и такие коллективы становятся кузницей кадров для большого юмора.

Школьная лига как трамплин

Успех «Не беспокоить» родом из школы. Команда выросла из Балашихинской школьной лиги КВН, которая объединяет все образовательные учреждения округа. Ежегодно она собирает десятки команд, и для многих участников именно школьная сцена становится первым шагом к профессиональному творчеству.

Глава Балашихи Сергей Юров, которого называют одним из самых преданных поклонников команды, отметил, что достижения ребят в Высшей лиге служат мощной мотивацией для школьников. КВН дает возможность раскрывать таланты, учиться работать в команде и уверенно выходить на большую сцену.

Поддержка на уровне округа

В 2025 году Балашиха заключила соглашение о сотрудничестве с «Планетой КВН». Этот шаг способствует дальнейшему развитию школьной лиги и поддержке юных юмористов. Округ делает ставку на молодые таланты, и «Не беспокоить» — яркий пример того, как такая стратегия работает.

