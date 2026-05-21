Топор вместо слов: сын накинулся на мать в пьяной ссоре

Вечерняя семейная ссора на Кубани едва не закончилась кровавой трагедией. Пьяный 34-летний сын схватил топор и ударил родную мать по голове. Женщину спасли врачи, а агрессор отправится в колонию строгого режима на долгие 6,5 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

Все случилось двадцатого января этого года в одном из домов Краснодарского края. Мужчина распивал спиртное, рядом находилась его пожилая мать. В какой-то момент бытовой спор перерос в бешенство. Злоумышленник взял топор и нанес родительнице удар по голове. Женщина рухнула на пол. Истекла бы кровью, если бы не вовремя подоспевшие медики.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Покушение на убийство». Суд признал мужчину виновным. Государственное обвинение запросило суровое наказание, и суд согласился — 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Ранее в Кургане осудили наследника лидера ОПГ за убийство 14 лет спустя.