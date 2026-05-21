«Смерть» пролетела мимо: лесная драма развернулась на глазах у фотоохотника в Подмосковье

Подмосковный фотограф Александр Бакланов заснял редчайший момент: лиса с добычей в зубах пронеслась в нескольких метрах от живого тетерева. Как пишет REGIONS , случай произошел в лесах Павловского Посада в половине четвертого утра. Хищница была слишком занята своим трофеем, чтобы замечать новую цель, а птица замерла и наблюдала за «смертью», пролетевшей мимо.

Природа Павловского Посада умеет удивлять тех, кто готов ради уникального кадра не спать ночами. Фотоохотник Александр Бакланов стал свидетелем настоящей лесной драмы.

Мужчина с вечера обустроил засаду, рассчитывая заснять осторожных тетеревов на току. Но в 3:30 утра в объектив ворвалась «рыжая молния». Лиса на огромной скорости пронеслась по поляне, крепко сжимая в зубах уже пойманную добычу.

Самым поразительным оказался второй кадр. Буквально в нескольких метрах от бегущей хищницы сидел тетерев. Птица замерла и внимательно наблюдала, как мимо нее проносится «смерть».

Тетереву несказанно повезло. Лиса была слишком занята своим трофеем и не стала отвлекаться на новую цель. По словам фотографа, эти кадры — редкая удача, запечатлевшая иронию дикой природы и хрупкое равновесие между жизнью и смертью в подмосковных лесах.

