Родители Нижнего Тагила против того, чтобы к ним домой приходили учителя

В Свердловской области начинает распространяться практика, когда учителя приходят домой к школьникам и знакомятся со всеми членами семьи. Некоторые родители выступают против таких нововведений, сообщил tagilcity.ru.

Представители мэрии Нижнего Тагила отметили, что визит преподавателя — один из этапов воспитательного процесса. Учителям необходимо установить доверительные отношения между членами семьи и школой. Кроме того, в более привычной обстановке ребята могут рассказать педагогу о своих проблемах или увлечениях. Иногда встреча способствует решению конфликтной ситуации.

В СМИ появилась информация, что родители не имеют право отказать преподавателю прийти к ним в гости. В противном случае данные о семье могут передать в ПДН. Некоторые жители Нижнего Тагила негативно отнеслись к нововведениям.

«Школа погрязнет в судах от адекватных родителей. Моя квартира — не проходной двор, и я пускаю только тех, кого пригласила»; «Приходит в семью учитель и со своей колокольни учит жить», — написали подписчики в телеграм-канале TagilCity.ru.

В Управлении образования Нижнего Тагила редакции TagilCity.ru пояснили, что учителя не будут приходить в любое время. Предварительно они должны согласовать с родителями время и день визита. Итог каждой встречи будет запротоколирован.

Ранее сообщалось, что тюменские учителя просят защиты из-за беспричинных обвинений со стороны родителей и школьников.