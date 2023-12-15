Родители школьников Казани пожаловались в Генпрокуратуру на общественную организацию

В Казани родители школьников обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность деятельности общественной организации «Движение первых», сообщает inkazan.ru .

«Нет доверия к такой сомнительной и ненадежной общественной организации. С каких пор, общественная организация стала частично государственная?» — отметил читатель Inkazan.

Представители общественной организации, которой руководит экс-министр молодежи республики Тимур Сулейманов, предложили учащимся всех школ города вступить в ряды «Орлят России». Школьникам раздали брошюры с информацией о движении. Орлята любят свою страну и уважают друг друга, слушаются старших и знают государственные символы.

Родители должны были заполнить несколько бумаг, чтобы ребенка приняли в организацию. Написать заявление-согласие с галочкой, что родитель согласен на обработку персональных данных.

Также необходимо было ввести свои анкетные данные и подписать документ снова о согласии на обработку персональных данных. Именно этот факт и возмущает родителей. Они уверены, что информация может оказаться у мошенников, поэтому просят Генпрокуратуру проверить законность подобных требований.

Родители также просят дать правовую оценку действиям администраций школ Казани, которые разрешают представителям общественной организации раздавать детям буклеты.