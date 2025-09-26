Родители сообщили, что нашли на теле детей следы укусов тараканов
В соцсетях появился пост, в котором анонимный пользователь рассказывает о нашествии тараканов в кузбасском детском саду, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, автор поста рассказывает о нашествии тараканов в детском саду. Многие горожане присоединились и также сообщили о насекомых в группе, спальне и туалете детского сада. Дети рассказывают, что тараканы ползают по лестнице. Они якобы есть в каждом помещении здания.
По данным издания, пользователи рассказали, что многие находили на теле своего ребенка следы укусов. Потом они поняли, что малышей кусают тараканы. По словам самих детей, тараканы приползают к ним даже во время тихого часа.
По информации издания, через несколько часов после публикации поста и появления комментариев родителей сотрудники правоохранительных органов отреагировали на информацию. В телеграм-канале СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу проинформировали о начале доследственной проверки. Правоохранители проводят комплекс проверочных мероприятий.
«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация, где местные жители сообщили о несоблюдении санитарных норм и некачественном питании воспитанников в одном из дошкольных учреждений Кировского района Кемерово», — указано в сообщении.
В сообщении также указано, что надлежащая правовая оценка инциденту будет дана по результатам проверки.
