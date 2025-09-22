Осиный террор: студенты колледжа живут под постоянной угрозой укусов

Студенты Ямальского многопрофильного колледжа в Салехарде столкнулись с настоящим нашествием ос в общежитии на улице Совхозной. Об этом рассказали корреспонденту «Север-Пресса» в учреждении.

Как поделились собеседники, отсутствие москитных сеток на окнах позволяет агрессивным насекомым беспрепятственно проникать в жилые комнаты, что уже привело к нескольким случаям укусов. Родители учащихся бьют тревогу, требуя от администрации колледжа срочных мер по обеспечению безопасности.

В ответ на обращения руководство учебного заведения сообщило о проведении повторных дезинфекционных работ и усилении контроля за санитарным состоянием помещений.

Однако проблема оказалась глубже, чем просто осы: студенты жалуются на системные нарушения санитарных норм, подтверждением чему стала недавняя находка дохлого таракана в одной из комнат. Пока учащиеся вынуждены самостоятельно бороться с крылатыми соседями, рискуя получить болезненные укусы.

