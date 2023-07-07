Родители выплатят алименты сыну: управление образования Оренбуржья добилось справедливости
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Управление образования Новотроицка Оренбургской области подало иск в городской суд с просьбой ограничить в родительских правах мужчину и женщину, чье невнимание к здоровью пятилетнего сына неоднократно приводило к госпитализации ребенка, сообщает 56orb.ru.
Родители злоупотребляют алкогольными напитками и имеют проблемы с употреблением наркотических средств. Их сын болеет. Ежедневно мальчик должен получать ряд препаратов, но мама и папа забывают об этом. Не соблюдается и специальная диета, которую назначили ребенку. В результате он не раз попадал в тяжелом состоянии в реанимацию. В управлении образования не смогли наблюдать за тем, как страдает малыш и обратились в суд.
Родителей ограничили в родительских правах и обязали платить алименты.