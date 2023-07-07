Родители выплатят алименты сыну: управление образования Оренбуржья добилось справедливости

Родители злоупотребляют алкогольными напитками и имеют проблемы с употреблением наркотических средств. Их сын болеет. Ежедневно мальчик должен получать ряд препаратов, но мама и папа забывают об этом. Не соблюдается и специальная диета, которую назначили ребенку. В результате он не раз попадал в тяжелом состоянии в реанимацию. В управлении образования не смогли наблюдать за тем, как страдает малыш и обратились в суд.

Родителей ограничили в родительских правах и обязали платить алименты.