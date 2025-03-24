Родителям пояснили, как не допустить участия их детей в опасной игре «Исчезни на сутки»

В УМВД по Омской области проинформировали, что в настоящее время в регионе не было зафиксировано случаев ухода подростков из дома из-за участия в игре «Исчезни на сутки». Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют родителям несовершеннолетних быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей, знать их интересы и окружение.

«Проявляйте благоразумие», — напомнили в полиции.

Об опасной игре сообщил телеграм-канал «Русская Община ZOV». Организаторы обещают подросткам призы, если они выполнят условие — уйдут из дома и не будут выходить на связь на протяжении суток. По условиям игры, участник передает эстафету другому участнику. О решении уйти можно рассказать только сверстникам, которые не имеют права никому рассказывать об игре.

Омский психолог Наталья Целевич предупредила, что такая игра — опасное развлечение для детей. У ребят еще не закончено формирование лобных долей мозга, поэтому они легко поддаются на такие манипуляции. Ребенок подвергает свою жизнь и здоровье опасности, но, по мнению эксперта, это не единственная проблема.

«Подвох в таких играх в том, что детей подсаживают на крючок. Сперва им предлагают простые задания за какое-то поощрение, а ребенок, выполнив безобидные манипуляции, соглашается на более крупные», — отметила психолог Целевич.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Ачинске школьницу заподозрили в инсценировке.