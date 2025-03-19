Пропавшую в Ачинске школьницу заподозрили в инсценировке: ее нашли на съемной квартире

Пропавшую 15-летнюю школьницу из Ачинска в Красноярском крае нашли живой. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР). Девочку обнаружили на съемной квартире в одном из домов города Назарово (35 км от Ачинска).

19 марта стало известно о пропаже школьницы. Некие похитители потребовали от ее отца 500 тыс. руб. СКР объявил о возбуждении уголовного дела по факту похищения человека.

По предварительным данным, сейчас угрозы жизни и здоровью несовершеннолетней нет. В ближайшее время девочку доставят в следственный отдел для установления всех обстоятельств. Также следователям предстоит выяснить причины такого поведения. Существует версия, что девочка стала жертвой мошенничества.

Перед пропажей школьница записала странное видео, на котором извинялась перед ЧВК «Вагнер» и неким Дядей Юрой Комаром. Следователи нашли место, откуда ребенок записал видеообращение, и выяснили, что следы там остались только от одного человека.

Ранее сообщалось, что спортивного журналиста Александра Круглова, пропавшего в Тюмени, нашли живым в гостинице.