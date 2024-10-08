Родные погибшего на СВО сварщика отговаривали его от контракта с Минобороны РФ

Супруга погибшего военного СВО Дениса Бескровного призналась, что все родственники были против решения мужчины о подписании контракта с Минобороны РФ, сообщил muksun.fm.

Денис Бескровный не прислушался к просьбам родных. Он хотел защищать Родину и верил в правоту и победу России. 33-летний вартовчанин отправился на СВО в июне 2024 года. Он героически погиб в ДНР в боях за Торецк.

«У Дениса было свое дело. Он был весь в нем. Он занимался сваркой, сварочными работами. Он был погружен весь в работу», — отметила супруга вартовчанина.

Супруга рассказала, что в Денисе объединялись одновременно добродушность и сила. Он был храбрым, ответственным и справедливым. Жена призналась, что считает его любящим мужем. Мужчина души не чаял в своей семье. Это и стало первой причиной, побудившей предпринимателя из ХМАО подписать контракт.

«Он решился пойти на СВО, чтобы защищаться нас — своих любимых девочек. Не каждый решится пойти в это пекло», — поделилась супруга Дениса.

Денис Бескровный служил штурмовиком мотострелковой штурмовой бригады. Был направлен в Торецк — стратегически важный населенный пункт, как для российских военнослужащих, так и для противника. Мужчина следовал вере в победу. Он с командиром пошел в бой одним из первых. Погиб от попадания вражеского снаряда. В настоящее время тело военного находится в морге. Пока по документам он числится без вести пропавшим. Супруга рассказала, что скоро состоится официальное опознание.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделение ВСУ погибло, перепутав опорный пункт.