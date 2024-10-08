Бойцы 110-й бригады Южной группировки войск нанесли сокрушительный удар по подразделению Вооруженных сил Украины в ДНР. Они вступили в сражение с украинскими военными, которые по ошибке приняли российских солдат за своих сослуживцев, прибывших на ротацию.

Фауст в ролике, предоставленном МО РФ, рассказал, что все произошло во время взятия под контроль населенного пункта Желанное Первое. Когда бригада заходила туда, их встретил шквальный огонь из минометов и беспилотников.

Затем в темное время суток к одному из зданий подъехала первая украинская машина, о чем оперативно доложил дозорный Лис. Солдаты ВСУ поздоровались, после чего поняли, что дом занят российскими солдатами. Они попытались сбежать, но им помешало препятствие в виде палисадника.

Ранее воевавшего за ВСУ белоруса Дюрбейко заочно приговорили к 14 годам колонии.