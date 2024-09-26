Родные попавшего в ДТП пермяка уверены, что виновник аварии избежит наказания

Родные пермяка, который попал в ДТП и остался инвалидом, переживают, что осудить могут невиновного человека, сообщил properm.ru.

30-летний Павел Караванков ехал за рулем «Лады Весты» со своей подругой Надеждой. Мужчина устал и пересел на заднее сидение, где задремал. В момент ДТП машиной управляла Надежда. Вторым участником ДТП стал водитель УАЗа, который не отрицал в суде, что видел автомобиль «Ладу Весту» и пытался «проскочить».

Инцидент попал на видео, снятое регистратором мимо проезжающего автомобиля. Видео сдали на экспертизу, однако оно оказалось безрезультативным. Эксперт не смог установить виновника аварии. Во время расследования водителя УАЗа переквалифицировали в свидетеля, а Надежда стала виновницей ДТП.

«Что творят, вообще не понимаю. На видео все видно, исходя из того, кто куда ехал (Паша с Надей по трассе), а он (УАЗ) выезжал из своей деревни. Свидетели тоже есть, ну на месте же у них глаза! Я, честно, не понимаю, что происходит», — рассказала сестра пострадавшего.

Адвокат Надежды обратил внимание на то, что водитель УАЗа — председатель избирательной комиссии, имеющий право решающего голоса. Автомобиль принадлежит местному крупному мясокомбинату. С родными пострадавшего связывалась мама мужчины, который находился за рулем УАЗа. Она предлагала деньги, но просила назвать «адекватную сумму».

До ДТП Павел был красивым и сильным мужчиной. После аварии он пролежал в коме в реанимации несколько месяцев. Мужчина пришел в сознание, но не мог двигаться, есть и ходить в туалет. Многие функции до сих пор не возвращены. Мужчина находится в инвалидной коляске и нуждается в постоянной помощи родных. Все члены семьи — сестра и родители — с первых дней в круглосуточном режиме поочередно находятся у Павла.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили против водителя, сбившего насмерть 83-летнюю женщину в Подмосковье.