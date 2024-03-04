Родственники пожилой ставропольчанки обвинили медиков в ее избиении

Члены семьи утверждают, что пенсионерка очень бодрая и активная. Всегда помогает родным, чтобы как можно дольше быть в движении. В ночь на 25 февраля ей стало плохо. Женщина самостоятельно вызвала бригаду «скорой помощи». Медики предложили отвести ее в больницу. Роза Сергеевна не отказалась.

«Я так понимаю, что попав туда, она достала телефон, чтобы позвонить нам и предупредить, где она. Медперсонал же попросил выключить мобильный, из-за чего и начался конфликт. А после они ее побили. Причем так сильно, что на следующий день пришлось перевести из терапевтического отделения в реанимацию», — заявила дочь пенсионерки Татьяна.

Родственники рассказывают, что несколько дней не могли дозвониться ни самой Розе Сергеевне, ни в отделение больницы. Позже медики сами позвонили и сказали, что женщину можно забирать домой.

«Мы, когда увидели ее, дара речи лишились. У нее на руках, на ногах, на теле — везде были синяки, ссадины и кровоподтеки. Огромная гематома была и на лице. Чем безобидная бабушка могла обидеть медиков, чтобы над пожилым человеком так измывались? Мама до сих пор по ночам кричит, вспоминая тот ужас. Она говорит, что ее раздетой вывозили на КТ, закрывали рот, привязывали к кровати за руки и ноги, не давали пить и есть», — плачет Татьяна.

Родственники пытались выяснить, почему пенсионерка в синяках. Медики утверждали, что когда везли пациентку на КТ, она упала. Семья вызвала участкового и просит полицию разобраться в ситуации. Женщине назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Версия, предоставленная краевым минздравом NewsTracker, не совпадает с той, которую в устной форме озвучивали медики во время выписки ребенка ВОВ ее родным. Родственников обвинили в цинизме, отметив, что они сами настояли на том, чтобы забрать женщину домой.

«25 февраля пациентка самостоятельно потянулась за водой и ударилась головой о прикроватный столик. В результате травмы образовалась подкожная гематома в области лба справа. Ее осмотрели травматолог и невролог, а также сделали КТ головного мозга. В результате осмотра и обследования черепно-мозговой травмы не выявлено», — отмечают в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что мужчина, который избил до потери сознания жителя Подмосковья у бара в центре столицы, арестован.