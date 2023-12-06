Роды в Дубае: Певица Ханна рассказала о патриотическом поступке

В интервью на Youtube-канале певица Ханна рассказала о патриотическом поступке их семьи, информирует KP.RU .

У певицы Ханны и ее не менее известного супруга генерального директора Black Star Пашу двое детей. Пара не скрывает, как живет и часто делится снимками и видео в сети в социальных сетях.

Первую дочь звездная пара рожала в частной клинике в США. Это произошло еще до того, как началось СВО. Второго ребенка певица Ханна категорически отказалась рожать в американской больнице. В интервью она отметила, что руководствовалась патриотическими установками.

Девушка решила рожать в Дубае, куда они и отправились вместе с мужем. Второй раз Ханна и Пашу стали родителями в феврале 2023 года. Очаровательная девочка, действительно, родилась в одной из клиник Дубая.

Интервьюер уточнила, чем вызвано решение рожать не в России. Девушка отметила, что время родов выпадало на зимние холода, поэтому хотелось отправиться в теплые края. К тому же, она жуткий трудоголик. В Москве не смогла бы отказаться от выступлений, будучи даже на последних месяцах беременности.

В интервью певица рассказала, что пара задумывается о третьем ребенке. Хотелось бы мальчика, но родители будут рады и девочкам. Ранее певица рассказала, как проявляет заботу о своем супруге.