Роды в такси: история экстренных родов в подмосковном городе завершилась благополучно

В пресс-службе Московской областной станции скорой медицинской помощи поделились необычным случаем появления на свет малыша — мальчик родился на заднем сидении такси, сообщил REGIONS.

По информации издания, новорожденного приняли в Доме рождения Долгопрудного. Родовая деятельность стремительно началась в такси. Фельдшер Ирина Баширова и медбрат Игорь Спирин оказали роженице помощь на заднем сидении автомобиля. Жительница стала мамой во второй раз.

«Роды оказались настолько стремительными, что до роддома она не успела доехать. Приехавшие по вызову медики помогли появиться на свет малышу на заднем сиденье автомобиля, а затем доставили мать с ребенком в долгопрудненский роддом», — рассказали в пресс-службе.

По информации издания, медики провели стандартную процедуру: оценили дыхание, пульс, мышечный тонус, рефлексы и цвет кожи новорожденного малыша. Состояние мальчика оценили в 8/9 баллов по шкале Апгар — общепринятой системе оценки состояния новорожденного. Это значит, что ребенок родился здоровым.

