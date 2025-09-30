С начала года в столичном регионе проактивно назначили единое пособие на более чем 4 тыс. новорожденных

С января текущего года Отделение СФР по столице и Подмосковью проактивно назначило единое пособие на более чем 4 тыс. новорожденных. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

С января процедура получения пособия стала проще. Теперь, если ранее в семье уже была оформлена мера поддержки на детей, то на новорожденных она назначается в проактивном порядке и в том же размере, что и ранее.

Размер пособия составляет 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на детей, действующего в регионе. В Подмосковье это 18,7 тыс. руб.

