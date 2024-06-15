Рогов: Киев вдвое повысил план по мобилизации в части Запорожской и еще трех областях Украины

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что на Украине в два раза повысили план по мобилизации в нескольких областях страны, сообщили РИА Новости .

Спикер рассказал, что в список вошла та часть Запорожской области, которая временно находится под контролем Украины. Кроме того, в перечень внесены Одесская, Харьковская и Сумская области. Владимир Рогов заявил, что данная информация подтвержденная.

«План по отлову людей на улицах увеличен в два раз», — сказал Рогов.

Мобилизация на Украине происходит в принудительной форме. Мужчины призывного возраста преимущественно стараются не выходить из дома, чтобы не встретить представителей ТЦК. Именно эти сотрудники наделены правом забирать людей для выполнения боевых задач в зоне СВО. Мужчины нередко дерутся, вырываются и пытаются сбежать. Подобные ролики попадают в интернет. Некоторые граждане Украины покидают страну в местах, где пересекать государственную границу незаконно.

Военный блогер Юрий Подоляка публикует фото, взятые из украинских пабликов. На многих военных авто прикреплена табличка, что в машине едут военные ВСУ, а не ТЦК. Это доказывает лишь то, что народ негативно воспринимает принудительную мобилизацию.

Ранее мы сообщали, что ряд депутатов Верховной рады обсуждают предложение Владимира Путина о завершении СВО.