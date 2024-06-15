Володин: ряд депутатов Верховной рады обсуждают предложение Путина о завершении СВО

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Телеграм- канале поделился поступившей ему информацией, что некоторые депутаты Верховной рады начали обсуждение предложения президента России Владимира Путина о завершении СВО.

Вячеслав Володин напомнил, что в настоящее время только Верховная рада имеет полномочия принимать какие-либо решения, а ее спикер наделен правом подписывать официальные документы. Владимир Зеленский занимал должность президента до 20 мая нынешнего года. После этого срока должны были пройти выборы, проведение которых отменили по настоянию бывшего актера юмористической программы.

«Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство», — написал Володин.

Спикер призвал украинских депутатов не надеяться на спасение со стороны Запада и США. Для Вашингтона и Брюсселя население Украины — не больше, чем расходный материал. Территория страны будет непременно уменьшаться, если в настоящее время не получится достичь договоренностей.

Швейцарская конференция, во время которой спикеры намерены обсудить реализацию мирного плана на Украине, также не имеет смысла, считает Вячеслав Володин. Только Верховная рада наделена законными полномочиями делать выбор.

Спикер Госдумы Володин напомнил, в чем заключается мирный план президента России Владимира Путина:

Демилитаризация и денацификация Украины. Отказ от намерения вступить в НАТО.

Полная передача России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Соглашения должны быть обязательно задокументированы письменно и признаны мировым сообществом. В документ необходимо внести пункт — отмена санкций против РФ.

Ранее мы сообщали, что главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян оценила предложенные президентом РФ Владимиром Путиным условия для заключения мирного договора с Украиной.