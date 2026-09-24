В Кузьминском лесу, напротив дома 5 по улице Строителей, обнаружили пианино. Судя по всему, кто-то решил, что лучший способ популяризировать классику — выставить инструмент прямо среди елок. В соцсетях подписчики популярного паблика шутят: «Это для ночных концертов». Однако ситуация не так проста. Лес — не место для отслуживших вещей, даже для благородных роялей. REGIONS обратился за комментариями к экспертам.

Даже виртуозный исполнитель не сможет сыграть «Лунную сонату» на расстроенном инструменте. А дождь и белки — явно не те хранители, которым стоит доверять механику пианино. Дело в том, что музыкальный инструмент — вовсе не арт-объект, а крупногабаритный отход, сокращенно КГО. Оставлять его в лесу недопустимо: он вредит природе и представляет опасность из-за тяжелых деталей и острых краев.

Если на пути попался выброшенный крупный предмет, есть несколько вариантов действий.

обратиться в управляющую компанию: там подскажут, как правильно оформить вывоз КГО;

Второй — подать заявку через портал «Добродел»;

администрацию города: крупные предметы вывозят спецтехникой.

Если пианино сохранило рабочее состояние, его можно передать в музыкальную школу, дом культуры или творческое пространство. Там инструмент будет звучать в тепле и сухости, а не под открытым небом. А пока лес может петь собственными голосами — шелестом листвы и криком сойки. Для атмосферного саундтрека этого более чем достаточно.

«Выкинуть пианино в лесу — это не просто эстетическое преступление, а вполне реальное административное правонарушение. Физлицо, выкинувшее пианино в лесу, может получить штраф от 2 000 до 50 000 рублей — в зависимости от того, как квалифицируют нарушение и каким транспортом пользовались. А если поймают за повторное — суммы растут. Так что „бесплатный“ вывоз пианино в лес может обойтись в стоимость неплохого цифрового рояля», — комментирует адвокат Московской коллегии адвокатов Алексей Моисеев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье коммунальные службы приступили к осенней уборке листвы.