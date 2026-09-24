Единственная корова в Ступине, которая «понимает» древний пищик: необычный эксперимент реконструктора

Необычный опыт с древним инструментом поставил Павел Потапов — археотехнолог и реконструктор из Ступина. Он исполнил мелодию на воссозданном белгородском пищике перед стадом коров. Запись эксперимента появилась на официальной странице мастерской Потаповых в соцсетях, сообщил REGIONS.

Жалейку, которую еще называют белгородским пищиком, история отсчитывает с глубокой древности. Основными ее пользователями были пастухи. По типу это кларнет: звук рождается за счет вибраций язычка. Небольшая тростинка благодаря особенностям конструкции дает громкое и объемное звучание — вероятно, именно это и обеспечило инструменту популярность.

Как отметил мастер, жалейка устроена несложно, поэтому освоить ее под силу людям любого возраста и с любым уровнем музыкальной подготовки. Инструмент по-прежнему занимает свое место в разных культурах: на нем играют и на больших концертах, и в домашнем музицировании.

В ходе эксперимента на звук воссозданного инструмента откликнулась одна корова. Она подошла к плетню и стала внимательно слушать. Пастухи в шутку заметили, что лишь одна из всего стада понимает язык музыки.

«Жалейка имеет неповторимый звук, который может дарить различные эмоции и настроения. Она может создавать как простые, но пронзительные звуки, так и самостоятельные мелодии», — объяснил Павел Потапов.

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