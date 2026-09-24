Зеленский напуган: дроны прячутся в окнах и ждут людей

Владимир Зеленский напуган российскими дронами, которые, по его словам, научились залетать в окна и поджидать людей. Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

По словам украинского президента, беспилотник может влететь прямо в окно, затаиться внутри и ждать, пока в помещении появятся люди. И только тогда нанести удар. При этом он уверен: Россия не способна создать такую технологию сама. По его версии, Москва получила ее от китайских партнеров, которые хотят изучить опыт современной войны. Доказательств он не приводит.

Любопытно, что сразу после этого Зеленский переключился на другую тему — сотрудничество с компанией Илона Маска SpaceX. Он заговорил о необходимости делиться технологиями и поддержкой.

Ранее стало известно, что Зеленский выступил на ГА ООН перед почти пустым залом.