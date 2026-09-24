Невролог предложила неожиданный способ победить мигрень

Холодный компресс на голову или купание в холодной воде могут быстро облегчить боль при мигрени. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам врача, холод замедляет передачу болевых сигналов по нервам и сужает кровеносные сосуды. Это помогает снять приступ и даже уменьшить его тяжесть в долгосрочной перспективе. Кеннеди отметила, что некоторым людям приносит облегчение погружение в холодную воду, другим — пакет со льдом на лоб. Если вы нашли работающий способ, стоит его придерживаться.

Невролог также перечислила главные признаки приступа: чувствительность к свету, невозможность заниматься повседневными делами и тошнота. Во время мигрени человек буквально выпадает из жизни — он замыкается, уходит в темную комнату и сидит тихо, пока боль не отступит.

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