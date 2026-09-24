Дочь Задорного появилась на обложке нового номера глянцевого журнала
Super: 36-летняя дочь сатирика Задорнова стала лицом журнала Woman Star World
Фото: [соцсети]
36-летняя дочь покойного сатирика Михаила Задорнова, художница Елена Задорнова-Тартуси, стала лицом нового номера журнала Woman Star World, сообщает Super.
Елена забрала несколько экземпляров журнала из редакции и выложила селфи в личном блоге. Художница поблагодарила создателей выпуска за возможность оказаться на обложке.
«Спасибо за оказанную мне честь — сиять на обложке», — отметила она.
Сейчас Задорнова-Тартуси вместе с семьей живет на Мальте, много путешествует и показывает моменты из жизни в личном блоге. Елена замужем за ливанцем Али Тартуси, они вместе воспитывают троих дочерей.
Напомним, Задорнов умер 10 ноября 2017 года в одной из клиник Москвы на 70-м году жизни. Елена — единственная дочь сатирика, которую родила Елена Бомбина в 1990 году.
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