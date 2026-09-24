Необычную находку сделали жители Люберец в Красковском лесу: им попалось объявление о «благотворительном плове». Фотографией горожане поделились в социальных сетях. Больше всего людей озадачили два момента — дата события уже миновала, да и сам формат оповещения в лесу выглядел странно, сообщил REGIONS.

Фото: [ «Подмосковье сегодня» ]

Историей с корреспондентом REGIONS поделилась Анна Х., одна из участниц мероприятия. По ее словам, организатором так называемого «благотворительного» плова выступил ее брат Денис. Объявления развесили по всему поселку Малаховка, а картинку для них нарисовала мама Анны и Дениса.

«В этот день были открыты ворота, во дворе стояли столы, на них блюда с пловом. Все, кто захотели прийти, все поели плов. И кто захотел взять с собой порцию, взяли. Для этого была закуплена одноразовая посуда. И, в принципе, все разобрали. Если не ошибаюсь больше 500 порций», — добавляет люберчанка.

Анна уточнила, что приготовление именно того плова оказалось делом очень сложным. Денис не профессиональный повар, однако готовить умеет, и плов — его коронное блюдо. Кроме того, по словам Анны, в сентябре 2026 года брат планировал поехать на крупный музыкальный фестиваль «Систо» в Санкт-Петербург. Он собрал целую команду, чтобы готовить там плов, но фестиваль отменили.

Фото: [ предоставлено Анной Х. ]

Анна подчеркивает: летом мероприятие устраивали не ради денег и спонсоров, а чтобы «сделать хорошее и доброе дело для других людей». Весть о том, что объявление нашли в лесу, вызвала у многих пользователей Сети негативную реакцию — это расстроило ее брата.

«Мы пытаемся сделать чуть-чуть лучше этот мир. И я, и брат и мама переодически собирали, сортировали, стирали вещи для нуждающихся, отправляли одежду и необходимые продукты для бойцов СВО. Мне очень хочется, чтобы о поступке брата узнало больше людей, а готовить в такой ливень — это героический поступок. На этот плов приходили люди, которых мы не знали, хотя нашу семью в Малаховке знают многие. И это получился большой и добрый праздник без повода, а только благодаря желанию и усилиям моего брата, семьи и друзей», — заключила собеседница REGIONS.

Еще одна местная жительница, побывавшая на событии, заметила, что плов приготовил «человек доброй души».

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