Журавлев сравнил угрозы «Орешником» с мальчиком, кричавшим о волке

Депутат Журавлев назвал эффект неожиданности важным для ударов «Орешником»

Политика

Постоянные угрозы применить «Орешник» без реальных ударов обесценивают это оружие и ставят Россию в невыгодное положение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне отметил: массированных ударов давно заслуживают все заводы, производящие ударные дроны для Украины. Но будут ли эти удары произведены в ближайшие недели — неизвестно. По словам Журавлева, значительная часть успеха таких атак — эффект неожиданности. Именно поэтому западные СМИ и называют «Орешники» «оружием Судного дня». А если еженедельно угрожать и не применять, можно оказаться в роли мальчика, который постоянно врал о волке.

Депутат подчеркнул: все цеха, где делают ударные дроны для Украины, заслуживают удара, поскольку они уничтожают мирное население и являются законными военными целями. Бить по ним нужно не только «Орешником», а всем, что есть в арсенале.

Ранее стало известно, что Зеленский выступил на ГА ООН перед почти пустым залом.

Актуально

Читайте также

Бешенство в Европе: Дмитриев раскрыл реакцию на диалог России и США

Бешенство в Европе: Дмитриев раскрыл реакцию на диалог России и США

Путин обратился к россиянам: полное обращение

Путин обратился к россиянам: полное обращение

Зеленский летит к Трампу: эксперт назвал визит главы киевского режима в Нью-Йорк бесполезным

Зеленский летит к Трампу: эксперт назвал визит главы киевского режима в Нью-Йорк бесполезным

Мэр Львова снова нашел у себя прослушку

НАТО де-факто воюет с Россией: генерал Клэнси озвучил то, о чем молчали

НАТО де-факто воюет с Россией: генерал Клэнси озвучил то, о чем молчали

Исторический шаг: жители Донбасса и Новороссии впервые выберут депутатов Госдумы

Исторический шаг: жители Донбасса и Новороссии впервые выберут депутатов Госдумы

Трамп нарушит протокол ради Си Цзиньпина

Трамп нарушит протокол ради Си Цзиньпина

Британия трещит по швам: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении

Британия трещит по швам: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении

Додик едет к Путину: встреча намечена на 29 сентября

На Западе признали: российские «Герани» стали полной неожиданностью для ВСУ

На Западе признали: российские «Герани» стали полной неожиданностью для ВСУ

Удар по цифровым артериям Киева: ВС России поразили центры данных спецслужб

Хуже не снилось: Туск предупредил поляков о рекордных ценах на топливо

Хуже не снилось: Туск предупредил поляков о рекордных ценах на топливо

Добавьте mosregtoday.ru в избранное