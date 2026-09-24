Постоянные угрозы применить «Орешник» без реальных ударов обесценивают это оружие и ставят Россию в невыгодное положение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне отметил: массированных ударов давно заслуживают все заводы, производящие ударные дроны для Украины. Но будут ли эти удары произведены в ближайшие недели — неизвестно. По словам Журавлева, значительная часть успеха таких атак — эффект неожиданности. Именно поэтому западные СМИ и называют «Орешники» «оружием Судного дня». А если еженедельно угрожать и не применять, можно оказаться в роли мальчика, который постоянно врал о волке.

Депутат подчеркнул: все цеха, где делают ударные дроны для Украины, заслуживают удара, поскольку они уничтожают мирное население и являются законными военными целями. Бить по ним нужно не только «Орешником», а всем, что есть в арсенале.

Ранее стало известно, что Зеленский выступил на ГА ООН перед почти пустым залом.