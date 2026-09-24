В Подмосковье коммунальные службы приступили к осенней уборке листвы

Коммунальные службы во всех муниципальных образованиях Подмосковья приступили к комплексной уборке дворов и общественных пространств от листвы. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Уже не первый год мы переходим на цифровые стандарты содержания территорий, продолжаем внедрять в систему контроля деятельности коммунальных служб нейросетевые алгоритмы и искусственный интеллект. Основной инструмент работы сегодня — цифровая платформа на базе сервиса Яндекс Go для бизнеса, который позволяет отслеживать местоположение каждого дворника и техники в режиме реального времени. Видим результаты, получаем обратную связь как от работников, так и от жителей. Ставим планы на ближайшее время продолжить развитие цифровых сервисов, а также оптимизировать процессы диспетчеризации всех данных», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве подчеркнули, что мокрая листва превращается в скользкую пленку. На тротуарах и ступенях подъездов она становится причиной травм, особенно для пожилых людей. Для повышения оперативности и качества уборки на линиях активно задействована специализированная коммунальная техника. Листья с газонов и дорожек сдувают мобильными обдувочными устройствами. Затем мини-погрузчики собирают растительные массы.

Коммунальные службы региона работают в ежедневном режиме без выходных и праздников, независимо от погодных условий. С увеличением листопада объемы работы для сотрудников МБУ будут возрастать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.