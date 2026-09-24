Кофеин оказался полезен для мозга молодых

Кофеин способен ненадолго улучшать внимание, скорость реакции и некоторые другие когнитивные функции у детей и молодых людей до 20 лет. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.

Китайские исследователи обобщили данные 14 экспериментов, в которых участвовали 250 человек младше 20 лет. В каждом случае сравнивали, как испытуемые справлялись с заданиями после дозы кофеина и после плацебо. Результат оказался скромным, но заметным: кофеин слегка ускорял психомоторные реакции и помогал сосредоточиться. На более сложные исполнительные функции он влиял слабее.

Любопытно, что эффект почти не зависел от возраста, дозировки или того, пил ли человек кофе раньше. Но авторы предупреждают: выборка была небольшой, так что делать далеко идущие выводы рано. Однократный прием действительно может временно улучшить некоторые показатели, но это не повод регулярно поить детей и подростков кофеином.

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