В Бронницах на маршрут №324 вышли новые автобусы

В городском округе Бронницы на маршрут АО «Мострансавто» № 324 «Бронницы — м. Котельники» вышли два новых автобуса Volgabus, в результате местные жители смогут комфортнее добираться до Москвы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Транспортные средства рассчитаны на 124 пассажира, включая 56 мест для сидения. Пассажирам будет удобнее производить посадку и высадку благодаря низкому полу и системе «книлинг», которая наклоняет автобус в сторону остановки. В салоне обустроены климатическая система и дополнительные отопители, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, электронные табло информации.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.