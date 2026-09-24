В Балашихе проведут благоустройство территории у Кирилло‑Мефодиевского храма
Территорию у Кирилло‑Мефодиевского храма благоустроят в Балашихе
Фото: [проектное решение]
В Балашихе проведут благоустройство территории у Кирилло‑Мефодиевского храма площадью 1,2 гектара, работы завершат в 2027 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Зона находится в центре Железнодорожного микрорайона, вблизи расположены многоквартирные дома, школы, детские сады и поликлиники. В рамках работ специалисты сохранят уже растущие деревья, разовьют сеть дорожек и тропинок обустроят несколько функциональных зон, проведут модернизацию спортивной площадки. Там также появятся центральная площадь у павильона воскресной школы, зоны тихого отдыха с качелями, кафе с двумя входами, детская площадка и многое другое.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
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