Пять долларов за сон: студентам заплатили за ранний отбой — и оценки выросли

Daily Mail: выплаты за семь часов сна помогли студентам повысить успеваемость

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Рада Дешина]

Небольшое денежное вознаграждение за полноценный сон помогло американским студентам спать дольше и немного улучшить оценки, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Journal of Political Economy. Работу провели Осеа Джунтелла из Питтсбургского университета, Сильвия Саккардо из Университета Карнеги — Меллона и Салли Садофф из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В крупном полевом эксперименте участвовали более 1100 студентов Питтсбургского университета. Из них 468 случайным образом предложили примерно по $5 за каждую ночь, когда они спали не менее семи часов. Еще 380 участников вошли в контрольную группу без таких выплат.

До начала эксперимента студенты в среднем спали около 6,6 часа. Получавшие деньги достигали семичасовой нормы на 26% большем числе ночей, чем контрольная группа. Эффект частично сохранялся еще примерно месяц после прекращения выплат.

У студентов из группы поощрения средний балл GPA за семестр вырос примерно на 0,08 пункта по четырехбалльной шкале. Авторы считают работу первым причинным доказательством того, что вмешательство, направленное именно на увеличение сна, может улучшить академические результаты.

Исследователи не предлагают буквально платить всем учащимся за сон. По их мнению, результаты скорее показывают, что университетам стоит учитывать сон при организации расписания, дедлайнов и других стимулов для студентов.

иностранная пресса

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