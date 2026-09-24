Штраф до ₽5 тыс. за оскорбление: «Мострансавто» клеит предупреждения в автобусах Лобни

О штрафе до ₽5 тыс. за оскорбление водителя предупреждают теперь пассажиров автобусов в Лобне. Такие стикеры появились в салонах «Мострансавто». Горожане заметили их и обсудили в соцсетях. В объявлении говорится и об уголовной ответственности — за вред здоровью. REGIONS выяснил у перевозчика, зачем понадобились таблички и случались ли уже конфликты.

«Возникающие конфликтные ситуации компания рассматривает в каждом конкретном случае отдельно: анализируются обстоятельства произошедшего, при необходимости изучаются записи камер видеонаблюдения и принимаются соответствующие решения», — пояснил перевозчик.

Сам перевозчик пояснил: стикеры расклеивают с конца 2025 года. Сейчас они есть на разных маршрутах городского округа. Цель — профилактика. Компания хочет снизить число конфликтов и напомнить пассажирам о правилах поведения. Каждый спорный случай там разбирают отдельно. Изучают обстоятельства, при необходимости смотрят записи камер и принимают решение.

С юридической стороны табличка корректна. Это подтвердил REGIONS подмосковный юрист Андрей Мелентьев. Ссылка на штраф за оскорбление водителя соответствует норме об унижении чести и достоинства. Имеется в виду форма, неприличная или противоречащая общепринятым нормам морали. Для граждан санкция по этой статье — от ₽3 тыс. до ₽5 тыс. Предупреждение об уголовной ответственности за вред здоровью или умышленное повреждение имущества перевозчика юрист тоже назвал точным.

Но есть нюанс. Сама табличка не дает компании права штрафовать пассажиров. Ее задача — только предупреждать. Наказывать нарушителя будет суд. Основание — протокол полиции и записи видеокамер, упомянутых в объявлении.

Закон, по словам юриста, действует одинаково для всех. Если водитель допустит нецензурную брань или унижение чести пассажира, ему грозит та же административная ответственность — штраф до ₽5 тыс. Положение водителя эксперт назвал даже более уязвимым: он находится при исполнении служебных обязанностей. Пассажир вправе снять инцидент на телефон и подать официальную жалобу работодателю.

«Если водитель позволит себе нецензурную брань или унижение чести пассажира, он подлежит точно такой же административной ответственности со штрафом до 5 000 рублей. Однако правовое положение водителя в этой ситуации даже более уязвимо, так как он находится при исполнении служебных обязанностей», — пояснил Андрей Мелентьев.

В «Мострансавто» подтвердили REGIONS: правила поведения касаются всех участников поездки. Если водитель ведет себя некорректно по отношению к пассажиру, обращение тоже рассматривается. При наличии оснований компания проводит проверку, в том числе с использованием записей видеонаблюдения, уточнили представители перевозчика.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье выявили более 26,5 тыс. случаев безбилетного проезда в автобусах Мострансавто.