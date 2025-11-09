Романовы под запретом: на Украине начали борьбу с наследием царской династии
ТАСС: на Украине род Романовых получил статус символа «российского империализма»
Фото: [Медиасток.рф]
Согласно данным украинского Института национальной памяти, род Романовых на Украине признали символом пропаганды «российского империализма», сообщил ТАСС после анализа документов института.
По информации издания, присвоенный статус обязует местные украинские власти на основании закона о декоммунизации ликвидировать все объекты, которые связаны с именем любого из династии Романовых. Например, демонтировать памятники культурного наследия или переименовать географические объекты.
ТАСС напомнил, что в эпоху правления династии Романовых состоялось важное историческое событие — интеграция украинских территорий в состав Российского государства. В 1654 году в Переяславле прошло собрание, на котором было провозглашено объединение земель Войска Запорожского с Русским царством. Казачий гетман Богдан Хмельницкий принес присягу на верность государю.
На протяжении последующих лет в ходе военных конфликтов с Речью Посполитой и Османской империей под властью российских монархов из династии Романовых оказалась большая часть земель, составляющих территорию современной Украины. Этот процесс занял несколько десятилетий и завершился полным вхождением данных земель в состав Российской империи.
Ранее сообщалось, что Полтавскую битву на Украине признали пропагандой «российского империализма».