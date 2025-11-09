По информации издания, присвоенный статус обязует местные украинские власти на основании закона о декоммунизации ликвидировать все объекты, которые связаны с именем любого из династии Романовых. Например, демонтировать памятники культурного наследия или переименовать географические объекты.

ТАСС напомнил, что в эпоху правления династии Романовых состоялось важное историческое событие — интеграция украинских территорий в состав Российского государства. В 1654 году в Переяславле прошло собрание, на котором было провозглашено объединение земель Войска Запорожского с Русским царством. Казачий гетман Богдан Хмельницкий принес присягу на верность государю.

На протяжении последующих лет в ходе военных конфликтов с Речью Посполитой и Османской империей под властью российских монархов из династии Романовых оказалась большая часть земель, составляющих территорию современной Украины. Этот процесс занял несколько десятилетий и завершился полным вхождением данных земель в состав Российской империи.

Ранее сообщалось, что Полтавскую битву на Украине признали пропагандой «российского империализма».