Романтика не в ресторанах: влюбленным россиянам рекомендуют посетить Тюмень

В Тюмени есть множество мест, где можно устроить незабываемое романтическое свидание, сообщил nashgorod.ru. Редакция составила топ-5 привлекательных локаций, где сохранилась атмосфера любви и нежности.

По информации издания, в центре Тюмени расположен арт-объект — «Дерево счастья». Это инсталляция из 327 стальных сердец. Влюбленные выбирают место для первых свиданий из-за удобного расположения. Вблизи находится много городских достопримечательностей. Инсталляция привлекает внимание и становится темой для обсуждения, что особенно важно в случае волнения влюбленных.

По данным издания, «дом-книжка» — не менее удачное место для выбора свидания. Фасад здания — это обложки книг известных писателей, например Пушкина и Гоголя. Летом объект подсвечивается разными цветами, а зимой — отражает снежные узоры.

«Можно придумать игру: кто быстрее найдет „свое“ произведение, или какую цитату о вашем свидании выбрал бы автор. А после — продолжить путь к скверу Космонавтов или уйти в ближайший двор с граффити будущего», — отметил корреспондент «Нашего города».

По данным издания, влюбленным будет интересно встретиться у арт-объекта в виде золотого шара, символизирующего звезду. Возле инсталляции можно признаться своей половинке, что она — единственная звезда в вашей жизни. На Цветном бульваре в Тюмени расположены «живые часы». Каждый час под музыкальное сопровождение появляются сказочные герои, которые подсвечиваются. Редакция также рекомендует посетить муралы, которые создают магическую атмосферу.

«Тюмень доказывает: романтика не прячется в ресторанах с высокими ценами, а живет на улицах, в арт-объектах и даже в старых дворах», — сообщил nashgorod.ru.

Ранее сообщалось, что мошенники похищают деньги под предлогом покупки билетов на свидания.