МВД: мошенники похищают деньги под предлогом покупки билетов на свидания

Министерство внутренних дел Российской Федерации информирует о мошеннической схеме, в которой злоумышленники используют обманные методы для хищения денежных средств с банковских карт. Под предлогом покупки билетов на культурное мероприятие для первого свидания они пытаются завладеть деньгами своих жертв. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МВД.

Согласно имеющимся данным, в социальных сетях молодой человек обращается к девушке. В ответ она предлагает ему встретиться и продолжить общение. Девушка сообщает, что у неё есть билеты в театр или кино и отправляет молодому человеку ссылку для покупки билета.

Гражданин, который решил приобрести билет рядом с новой знакомой, вводит данные своей банковской карты для оплаты и пароли, полученные в СМС.

В результате использования кодов возникает ошибка, и с карты происходит списание средств. Девушка советует молодому человеку обратиться в службу поддержки, чтобы инициировать процесс возврата денег.

«Мужчина вновь вводит данные своей банковской карты для возврата. При этом они попадают в руки аферистам, которые снимают все накопления», — предупредили в МВД.

В органах внутренних дел настоятельно рекомендовали гражданам, которые хотят найти свою вторую половинку, проявлять максимальную осмотрительность и внимательность при организации таких встреч.

Ранее сообщалось, что в Ленинском задержали дроппера мошенников, похитивших у пенсионерки более 6 млн руб.