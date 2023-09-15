Романтики и астрофилы 19 сентября смогут рассмотреть планету Нептун

19 сентября ожидается уникальное событие. Жители России смогут увидеть планету Нептун, сообщает atas.info . В этот день в одну линию одновременно станут три небесных объекта – Солнце, Земля и Нептун.

Нептун станет на одной линией с Солнцем, поэтому планету можно будет рассмотреть. Уникальность события в том, что Нептун – самая дальняя планета.

Нептун делает круг вокруг солнца за 165 земных лет. Четыре часа уходит на то, чтобы солнечный свет мог добраться до планеты.

Явление, которое астрологи называют «противостоянием», происходит раз в год. Сотрудник Новосибирского планетария Олег Кашин рассказал, что землянам необходимо заранее подготовиться, если они хотят рассмотреть Нептун.

«В период, когда наша планета окажется на одной линии между Солнцем и Нептуном, большая часть отраженного Нептуном света в сторону светила оказывается доступной для наблюдателя, что в сочетании с минимальным расстоянием между Землей и Нептуном в этот период, делает эту планету наиболее яркой в году. Однако этого будет недостаточно для наблюдения невооруженным глазом. Нужно воспользоваться хотя бы самым простым телескопом», — рассказал сотрудник Новосибирского планетария Олег Кашин корреспонденту Atas.info.

Визуально планета напоминает шар фиалкового цвета. Найти небесный объект будет проще, если пользоваться специальными приложениями для смартфонов. Подобные сервисы позволяют открывать карту звездного неба. Тем, кто хорошо разбирается в астрономии, известно, что сейчас Нептун расположен в созвездии Рыб вблизи созвездия Водолея, с которым практически граничит. Это информация упрощает поиски.