В эфире телеканала « Россия-24 » советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа проинформировал, что в ночь с 3 на 4 июля Украина отключила от электропитания Запорожскую АЭС.

В частности, Украина прекратила подачу электроснабжения по 750-ой Днепровской линии, которая снабжает Запорожскую АЭС.

Ране СМИ неоднократно сообщали о различных провокациях со стороны Украины. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выражала уверенность, что Украина готовит очередной теракт на Запорожской атомной энергетической станции. Также ранее в СМИ не раз появлялась информации об обесточивании АЭС по причине действий украинской стороны с целью либо обвинения РФ в возможной техногенной катастрофе, либо препятствованию полноценной работы станции.