Росгвардия, дружины и ЧОП: специалисты Подмосковья обеспечат безопасность школьников 1 сентября

Более 4,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать на территории Московской области безопасность торжественных мероприятий, посвященных Дню знаний, сообщил REGIONS.

Согласно информации, полученной корреспондентом REGIONS, к охране общественного порядка помимо полиции привлечены подразделения Росгвардии, народные дружинники и представители частных охранных предприятий, что формирует многоуровневую систему безопасности.

В Главном управлении региональной безопасности Московской области подчеркнули, что вопросы обеспечения безопасности образовательных учреждений остаются приоритетным направлением на протяжении всего учебного года. По данным ведомства, все школы региона оснащены современными техническими средствами защиты, включая системы видеонаблюдения, контрольно-пропускные пункты и тревожные сигнализации, что позволяет гарантировать комплексную защиту для учащихся и педагогического персонала.

Как отмечают эксперты, такой комплексный подход к организации безопасности позволяет создать надежные условия для образовательного процесса и предотвратить потенциальные угрозы. Совместная работа различных силовых структур и частных охранных организаций обеспечивает круглосуточный контроль над обстановкой в учебных заведениях и на прилегающих территориях.

Ранее сообщалось, что школы Подмосковья в ночь с 31 августа на 1 сентября проверят кинологи.