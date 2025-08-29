Безопасность в школах Подмосковья: в ночь с 31 августа на 1 сентября здания посетят кинологи

Все 895 общеобразовательных учреждений Московской области завершили подготовку к новому учебному году, успешно пройдя комплексную проверку по всем установленным параметрам, сообщил REGIONS.

В Главном управлении МВД России по Подмосковью REGIONS сообщили, что образовательные организации соответствуют требованиям СанПиН, обеспечены необходимыми учебными материалами и готовы предоставлять качественное питание учащимся.

В 2025 году за парты подмосковных школ сядут 1,6 млн детей, среди которых 103 тыс. — первоклассники. Данную статистику озвучила вице-губернатор региона Людмила Болатаева в ходе рабочего совещания с представителями правительства и главами муниципальных образований.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности: по информации Главного управления МВД, охрану порядка во время торжественных линеек 1 сентября обеспечат более 4,5 тыс. сотрудников полиции. В ночь с 31 августа на 1 сентября каждая школа и прилегающая территория будут подвергнуты дополнительной проверке с привлечением кинологических расчетов со служебными собаками.

Как заявил начальник Главного управления МВД по Московской области Виктор Пауков, по завершении профилактических мероприятий все образовательные учреждения перейдут под усиленную охрану для предотвращения возможных угроз и актов вандализма.

