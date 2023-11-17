Роскачество назвало различие между сыром с обычной плесенью и «благородной»

Руководитель исследований по технологии сыроделия ВНИИМС Валентина Мордвинова рассказала, можно ли употреблять в пищу сыр с плесенью, сообщает rostovgazeta.ru .

Плесень образуется на сыре различным путем. Производители специально изготавливают некоторые виды сыра так, чтобы образовалась «благородная» плесень. Такие сорта пользуются спросом у гурманов. Иногда же на обычном сыре со временем образуется плесень.

Это говорит о том, что во время изготовления производитель использовал непастеризованное молоко, что запрещено законодательством РФ. Также во время транспортировки и хранения продукции не соблюдали необходимый температурный режим. В таком случае плесень на головке сыра может привести к проблемам со здоровьем человека.

Говорить о том, что неблагородная плесень - это сигнал, что продукт испортился, некорректно. Сыр не имеет свойства портиться. Он может лишь перезревать. В таком случае появляется неприятный запах и специфический привкус (горчинка).

В ноябре жители Подмосковья могут приобрести вкусный сыр, а также другую молочную, мясную продукцию, овощи и фрукты на ярмарке. В Минсельхозпроде региона уже назвали даты и место проведения мероприятий.