Две сотни ярмарок проведут в Подмосковье в ноябре

Сто восемьдесят семь ярмарок пройдет в Подмосковье в ноябре, сообщили в Минсельхозпроде региона. Приобрести фермерскую продукцию можно будет в сорока трех муниципалитетах.

«Многие будут посвящены Международному дню студента, Дню работника сельского хозяйства и Дню матери», - отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.

Также запланированы ярмарки «Золотая осень», «Сделано в России». Кроме того, планируется провести ярмарки, приуроченные ко Дню рождения Деда Мороза и Дню российского военного миротворца.

На ярмарках можно будет попробовать и приобрести фермерские овощи и фрукты, мясо и молоко, сыр и мед, сладости и выпечку, сувениры и подарки.

Полная информация о местах и времени проведения ярмарок представлена на сайте министерства.