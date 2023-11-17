Роскомнадзору теперь разрешено блокировать сайты с методами обхода ограничений

Российское правительство дало Роскомнадзору разрешение на внесение в Единый реестр запрещенной информации интернет-сайтов, содержащих информацию о способах обойти блокировку других ресурсов на просторах Сети. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте правовой информации.

Как гласит текст опубликованного документа, в правила добавляется новое основание для внесения сайта в перечень. Теперь могут быть заблокированы те ресурсы, которые хранят информацию о способах и методах получения доступа к заблокированным и запрещенным на территории страны сайтам.

На данный момент в этот реестр занесены сайты, хранящие информацию о способах изготовления и употребления наркотиков, материалов с порнографией с участием несовершеннолетних лиц, информацией о способах совершения самоубийства и сайты, предлагающие розничную продажу алкогольной продукции на дистанционной основе.