Дожди на Урале и засуха в Сибири: стало известно, как погода повлияла на урожай картофеля

В 2026 году российские аграрии планируют собрать около восьми миллионов тонн картофеля — примерно на шесть процентов меньше прошлогоднего, почти рекордного урожая в 8,5 миллиона тонн. Как рассказал в беседе с интернет-изданием «Ямал-медиа» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, уборка уже вступила в активную фазу в Центральном и Приволжском федеральных округах — главных картофелеводческих регионах страны.

По его оценке и прогнозу Минсельхоза, заявленного объема должно хватить для обеспечения внутренних потребностей рынка, так что говорить о тотальном дефиците оснований нет. Однако картина по стране складывается неравномерно, и именно локальные проблемы — от затяжных дождей на Урале до засухи в Сибири — определяют, как будет чувствовать себя потребитель зимой.

На Урале сезону основательно помешали проливные дожди, шедшие почти все лето. Почва оказалась переувлажнена, хозяйства не могли вовремя выйти в поля, а часть посадок пострадала. В Свердловской области в 37 муниципалитетах ввели режим ЧС — это позволило фермерам претендовать на страховые выплаты и господдержку, а также избежать санкций за невыполнение плановых показателей. В Ямало-Ненецком автономном округе, где ливней не было, ситуация стабильнее: рассчитывают собрать около 140 тонн картофеля — примерно столько же, сколько годом ранее. Площадь посадок сократилась с 14 до 12 гектаров, а лидером уборочной кампании стал Шурышкарский район с ожидаемыми 80 тоннами. В Тюменской области к началу сентября собрали около 78 тысяч тонн с 2,33 тысячи гектаров при средней урожайности 335 центнеров с гектара. Эксперты отмечают, что в целом по УрФО речь идет не о дефиците, а о риске потерь и ухудшения качества, недостающие объемы можно компенсировать поставками из Центрального и Приволжского округов, но дальняя перевозка неизбежно отразится на стоимости продукции зимой.

В Новосибирской области и Красноярском крае сложилась обратная проблема — около двух месяцев в период вегетации ощущался недостаток влаги, из-за чего урожайность оказалась ниже расчетной. Красильников подчеркивает, что потребители в этих регионах без картофеля не останутся: недостающие объемы будут перекрыты поставками из субъектов-доноров, прежде всего из Поволжья и Центрального федерального округа, где сезон сложился удачно. Псковский фермер Александр Конашенков подтверждает: в его регионе урожайность по картофелю, свекле, моркови и капусте выше среднего, хозяйства Центральной России и Северо-Запада готовы поставлять продукцию туда, где результаты сезона хуже. Пока обращений о помощи от соседних регионов не поступало.

Что касается цен, то в сентябре на Ямале картофель уже начал дешеветь: к середине месяца он стоил в среднем 82,78 рубля за килограмм — на 2,1% меньше, чем в начале месяца. По мере поступления нового урожая цены будут постепенно выравниваться. А вот овощи «борщевого набора» к зиме, скорее всего, подорожают — в стоимость продукции постепенно включаются расходы на складские помещения, поддержание температуры и доставку в разные регионы. На начало сентября овощи уже были дорогими относительно 2025 года: капуста подорожала на 35,2%, лук — на 27,2%, свекла — на 20,4%, морковь — на 17,7%. При этом в Поволжье, где урожай свеклы и лука хороший, фермеры столкнулись с другой проблемой — низкими оптовыми ценами и слабым спросом на фоне насыщенного рынка.

Председатель московского отделения Союза садоводов России Юрий Шалыганов не ожидает резкого влияния локальных проблем с картофелем или отдельными овощами на общие расходы населения. По его словам, продовольственная корзина широка, подорожание одной позиции не означает пропорционального роста всех затрат на питание. Он также не исключает роста цен на «борщевой набор», но связывает это скорее с инфляцией, логистикой и издержками на хранение, чем с урожайностью как таковой. Официальных прогнозов розничных цен на конец года пока не публиковали ни Минсельхоз, ни Росстат, а Картофельный союз сознательно воздерживается от ценовых прогнозов, чтобы избежать проблем с ФАС.

По оценке ряда экспертов, наиболее вероятен следующий сценарий: в сентябре и октябре цены продолжат снижаться по мере массовой уборки, с ноября по декабрь снижение прекратится, поскольку в стоимость активнее включатся расходы на сортировку, закладку в хранилища, выбраковку, электроэнергию и перевозку. Зимой 2026–2027 годов возможно постепенное подорожание, которое будет тем ощутимее, чем выше окажется доля картофеля, непригодного для длительного хранения из-за переувлажнения. Импорт остается страховочным механизмом: официального решения о масштабных закупках пока нет, а в первом полугодии Россия, напротив, экспортировала 164 тыс. тонн картофеля — почти в одиннадцать раз больше, чем годом ранее. Вместе с тем в рамках соглашения ЕАЭС с Ираном тарифная квота на ввоз заложена, и при необходимости канал будет задействован. Главный вопрос зимы — не столько хватит ли картофеля в принципе, сколько качественного продукта удастся сохранить и во сколько обойдется его доставка до прилавка.

Ранее сообщалось, что апельсиновый сок подорожал на 5,8% из-за неурожая в Бразилии.